Netia: Nowa oferta ma zintensyfikować rozwój bazy klienckiej na własnej sieci



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Netia chce zwiększyć liczbę klientów internetowych w ramach własnej sieci, dzięki wprowadzeniu nowej oferty dla odbiorców indywidualnych, poinformował szef dywizji B2C operatora Tomasz Dakowski.

„Chcemy rozwinąć Netię na sieci własnej. Idziemy w stronę pozytywnej zmiany na bazie internetowej. Odbywa się to zgodnie z planem i teraz jeszcze go wzmacniamy" – powiedział Dakowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Zaznaczył, że modernizacja sieci na światłowodową jest priorytetem operatora i ma on już w zasięgu internetu z prędkością powyżej 100Mb ponad 1 mln mieszkań.

„Filary strategii B2C to wzmocnienie marki, zaadresowanie właściwych segmentów i wprowadzana właśnie nowa oferta. Jesteśmy na tym samym budżecie marketingowym w ujęciu r/r, ale tym razem większość środków zainwestowana zostanie bezpośrednio na dużą, intensywną kampanię. Zwiększyliśmy budżet na działania internetowe do 40% całości. Chcemy docierać do jednej z interesujących nas grup potencjalnych klientów przez influenserów internetowych" – dodał szef B2C Netii.

Netia wprowadza nową ofertę, w której podstawowy pakiet - Internet 100 Mb/s z TV na Start (podstawowy pakiet 57 kanałów) jest w niezmiennej cenie 49,90 zł miesięcznie przez cały okres umowy, a nawet po zakończeniu kontraktu.

Dla klientów poszukujących bogatszej oferty programowej, dostępne są dwa dodatkowe warianty usługi telewizyjnej: TV Elastyczna, która pozwala na swobodne kształtowanie ramówki spośród ponad 200 kanałów w 20 pakietach tematycznych oraz TV Super (pakiet 157 kanałów, w tym 87 w HD). Oba warianty w pakiecie z internetem 100 Mb/s przez okres 6 miesięcy są w promocyjnej cenie 49,90 zł, a od 7 miesiąca, odpowiednio 69,90 i 99,90 zł miesięcznie.

Zakup któregoś z dwóch wyższych wariantów promocyjnych (TV Elastyczny lub TV Super) premiowany jest bezpłatną usługą mobilną.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)