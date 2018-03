Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Największe dofinansowanie, bo wynoszące 637,5 mln zł trafi do stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które rozbudowywać będzie sieć wodno-ściekową. W planach jest budowa ponad 30 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie ponad 5,7 tys. nowych użytkowników oraz ok. 23 km sieci wodociągowej, która pozwoli podłączyć ponad 6,7 tys. osób. W ramach inwestycji realizowanej przez MPWiK zmodernizowane będą też oczyszczalnie Czajka i Południe. Wartość całego projektu to 1,23 mld zł.

Drugim projektem, na którego finansowanie z funduszy UE wyraziła zgodę Komisja Europejska, jest modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. Inwestycja obejmuje budowę ponad 40 km linii tramwajowych a także zakup 45 niskopodłogowych tramwajów. Nowe szlaki tramwajowe powstaną w 10 miastach m.in. w: Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Mysłowicach, Sosnowcu i w Zabrzu. Wartość całej inwestycji to 766,78 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 393,33 mln zł.

Pieniądze unijne (317 mln zł) trafią także na ochronę przeciwpowodziową Kotliny Kłodzkiej, szczególnie Kłodzka. Dzięki inwestycjom mają zostać zredukowane przepływy powodziowe.

Czwarty projekt z pozytywną decyzją KE to budowa nowych linii tramwajowych wraz z taborem (15 tramwajów) w Gdańsku. Trasy powstaną w południowych dzielnicach miasta: Piecki – Migowo (Górny Taras Gdańska), Jasień i Ujeścisko – Łostowice. Dodatkowo na terenie miasta zamontowane zostaną nowe wiaty przystankowe (64) oraz 84 tablice informacji pasażerskiej. Całkowita wartość projektu to 540,34 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 286,12 mln zł.

Z funduszy unijnych dofinasowana zostanie też budowa gazociągu Strachocina–Pogórska Wola na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego będącego częścią korytarza gazowego Północ-Południe. Inwestycja pozwoli na dodatkową przepustowość transportu gazu z kierunków innych, niż wschodni, dzięki umożliwieniu przesyłu błękitnego paliwa z terminalu LNG do centralnej, południowej i południowo – zachodniej Polski. Nowy gazociąg pozwoli na przesył gazu z powstającego interkonektora Polska–Słowacja.

Wartość projektu to 571 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 237 mln zł.

Ministerstwo poinformowało, że KE wydała już 66 decyzji zatwierdzających unijne dofinansowanie w ramach perspektywy na lata 2014-2020.