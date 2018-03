Jak podała firma w poniedziałkowym komunikacie, o tej lokalizacji zdecydował dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz potencjał rozwoju branży IT, jaki oferuje miasto.

Siedziba powstanie w KTW I – biurowcu powstającym w ścisłym centrum Katowic, w atrakcyjnej lokalizacji Strefy Kultury, w pobliżu znajduje się m.in. legendarna hala Spodka. Fujitsu będzie największym najemcą pierwszego budynku KTW.

„Otwarcie kolejnej lokalizacji Fujitsu na mapie Polski jest efektem świetnej pracy przez ostatnie 9 lat naszych pracowników w Łodzi. Ambitne plany rozwoju Fujitsu wymagają, aby dołączyli do naszego zespołu eksperci z kolejnego miasta. Po serii analiz wybraliśmy Katowice. Śląsk, jako miejsce skupiające talenty w branży i firmy IT, pozwoli nam jeszcze bardziej się rozwijać” – powiedział dyrektor Fujitsu Global Delivery Center Poland Piotr Jankowski.

„Decyzja firmy Fujitsu o wybraniu naszego miasta na miejsce swojej nowej inwestycji jest niezbitym dowodem na to, jak silną marką na mapie inwestycyjnej są Katowice. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z faktu, że kolejny światowy gigant docenił walory Katowic - miasta, które wraz z całą ponad dwumilionową Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią posiada nie tylko ogromny potencjał inwestycyjny, lecz jest również doskonałym miejscem do życia” - podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.

W ciągu kilku kolejnych miesięcy Fujitsu planuje zatrudnić około 200 specjalistów do różnych ról IT. Firma szuka pracowników, których umiejętności zasilą zespoły czterech linii biznesowych: research & development and business application services, remote infrastructure management, service desk i service management.

„Praca w Fujitsu to szansa na rozwój w międzynarodowym środowisku – nasz zespół tworzą specjaliści aż 40 narodowości, posługujący się 40 językami” - dodał Piotr Jankowski.

Global Delivery Center Poland jest częścią sieci ośmiu GDC na świecie. Katowice są drugą, po Łodzi, lokalizacją GDC w Polsce. Japońska firma działa w ponad 100 krajach, zatrudniając ponad 155 tys. osób.

Fujitsu Global Delivery Centers (GDC) oferują cyfrowe usługi, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii automatyzacji. Jednym z kluczowych elementów działania centrów jest nieprzerwane wsparcie dla ponad 1,2 mln użytkowników, reprezentujących 290 klientów. Usługi w ramach GDC są realizowane w ponad 40 językach. Miesięcznie pracownicy GDC odpowiadają na 700 tys. zapytań klientów. (PAP)

autor: Anna Gumułka