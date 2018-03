W piątek podano, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w lutym wzrosła o 313 tys. wobec oczekiwanych 205 tys. To najmocniejszy wzrost od lipca 2016 r.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły zaś w lutym o 0,1 proc. mdm i 2,6 rdr. Oczekiwano 0,2 proc. mdm i 2,8 proc. rdr

Po tych danych zmalały obawy inwestorów o inflację, bo amerykańska gospodarka wykazuje trwałą siłę bez szybkiego wzrostu płac.

"Poprawa nastrojów wróciła co najmniej na jeden dzień" - mówi Stephen Innes, ekonomista Oanda Corp.

Dodaje, że gospodarka USA podąża do przodu pełną parą. "Dane z rynku pracy przynajmniej na razie osłabiły obawy o ryzyka inflacyjne, które wpływały na sentyment inwestorów w lutym" - dodaje.

"Fakt, że wzrost płac w USA w lutym był poniżej oczekiwań, ma tu duże znaczenie" - mówi z kolei Yutaka Miura, starszy analityk Mizuho Securities Co.

"Obawy, że tempo podwyżek stóp procentowych w USA w tym roku może wzrosnąć z oczekiwanych 3-4 razy słabną i możemy oczekiwać, że podwyżki kosztu kredytu przez Fed będą moderowane w taki sposób, że będzie to dobre dla rynków akcji" - dodaje.

Główne indeksy Wall Street zakończyły piątkową sesję silnymi wzrostami: Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,77 proc., do 25.335,81 pkt. S&P 500 zyskał 1,74 proc. i wyniósł 2.786,57 pkt., a Nasdaq Comp. zwyżkował o 1,79 proc. do 7.560,81 pkt. To najwyższe zamknięcie indeksu w historii.

W poniedziałek w Azji giełdy kontynuowały tę dobrą passę - Nikkei 225 zyskał na zamknięciu handlu 1,65 proc.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,2 proc. do 1,2333 USD, brytyjski funt - po zwyżce o 0,2 proc. - jest wyceniany po 1,3873 USD, a japoński jen umacnia się o 0,3 proc. do 106,54 za dolara USA.

Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 0,4 proc. do 61,82 USD za baryłkę.

Na dalszy plan schodzą na razie obawy o możliwą globalną wojnę handlową. Ustanowione w czwartek przez USA cła, które mają objąć wszystkie kraje świata z wyjątkiem Kanady i Meksyku, wynoszą 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium.

Tymczasem poniedziałek upłynie na rynkach bez danych makro. Na ten dzień zaplanowano spotkanie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z głównym negocjatorem UE ds. Brexitu Michelem Barnierem.

Przedmiotem rozmów będzie aktualny stan negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przygotowanie wytycznych dla zespołu negocjacyjnego do zatwierdzenia przez kraje członkowskie na szczycie UE 22-23 marca.

Poza tym w poniedziałek odbędzie się spotkanie ministrów finansów państw strefy euro, którzy będą rozmawiali m.in. o postępach w realizacji programu pomocowego dla Grecji, a także przygotowaniach do marcowego szczytu eurolandu.

W Niemczech - w końcu - uroczystość podpisania umowy koalicyjnej między blokiem CDU/CSU i SPD.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.40

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3434,97 0,42 2,37 1,98 DAX Niemcy 12407,46 0,49 2,62 1,02 FTSE 100 W.Brytania 7225,79 0,02 1,54 0,68 CAC 40 Francja 5287,06 0,24 2,32 2,86 IBEX 35 Hiszpania 9735,00 0,50 1,50 -0,37 FTSE MIB Włochy 22803,41 0,25 4,51 2,09

(PAP Biznes)