Polish Economic Forum: Bankowcy i S&P oczekują dalszej konsolidacji w sektorze



Londyn, 12.03.2018 (ISBnews) - Polski rynek bankowy z czasem upodobni się do swoich odpowiedników na Zachodzie, gdzie działa kilka wiodących banków, dlatego też powszechne jest oczekiwanie dalszej, wręcz nasilonej konsolidacji sektora, wynika z wypowiedzi liderów polskiego sektora bankowego, którzy wzięli udział w VII edycji Polish Economic Forum 2017 (PEF) w Londynie, zorganizowanego przez polskich studentów z London School of Economics (LSE), zrzeszonych w "LSE SU Polish Business Society". Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

"Duże międzynarodowe grupy bankowe, których operacje w Polsce nie osiągną odpowiedniej skali działania, prędzej czy później sprzedadzą swoje aktywa i wyjdą z Polski. Ostateczny scenariusz jest taki, że pozostanie 5-7 wiodących banków, kontrolujących większość rynku, plus niewielka liczba niszowych, wyspecjalizowanych graczy. Sądzę, że czeka nas dalsza konsolidacja rynku, a gdyby mnie ktoś zapytał, czy jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w tym procesie, odpowiedziałbym, że z pewnością to rozważymy" - powiedział p.o. prezesa Banku BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański podczas panelu "Banks in the information age. Braking traditions".

Prezes Banku Pekao Michał Krupiński zwrócił uwagę, że w wielu dużych krajach Zachodu funkcjonuje po 4-5 dużych banków. "Według mnie, proces konsolidacji w Polsce będzie kontynuowany" - wskazał.

Pod koniec ub.r. w wywiadzie dla "Financial Times" Krupiński mówił, że według niego konsolidacja może potrwać następne pięć lat i w ostateczności spowoduje, że na rynku pozostanie 5-6 wiodących banków.

Zmiany w regulacjach polskiego systemu bankowego doprowadziły do pewnego "sprawdzenia" stanu systemu, zauważył prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

"Wygląda to na stwierdzenie: zasady gry się zmieniły i teraz słabsi muszą odejść, bo nie biorą udziału w rozwoju. Zamiast 16 drużyn w ekstraklasie w Polsce będziemy mieć 10, a pozostałe 6 musi odejść. I to się dzieje obecnie. Dlaczego? Dlatego, że te banki nie są w stanie wytworzyć odpowiedniego poziomu kapitału, aby rosnąć w zadowalającym tempie, a bez wzrostu nie można istnieć" - powiedział Bartkiewicz podczas panelu.

Z opinią przedstawicieli sektora bankowego zgodził się w rozmowie z ISBnews dyrektor zarządzający oraz dyrektor regionalny S&P Global Ratings na Europę Środkową i Wschodnią Marcin Petrykowski.

"Widać, że konsolidacja w sektorze bankowym będzie nabierać tempa przede wszystkim dlatego, że jest to branża w coraz większym stopniu oparta na technologii, a technologia wymaga skali. Ponadto utrzymywanie biznesu, który z punktu widzenia zwrotu na kapitale dla akcjonariuszy, w tym wypadku często zagranicznych, jest nieefektywny oznacza, że często lepiej jest go sprzedać i zainwestować tam, gdzie będą większe zwroty. Wydaje mi się więc, że konsolidacja sektora bankowego będzie się nasilać" - powiedział ISBnews Petrykowski.

Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w 2016 r. udział aktywów pięciu największych banków w sektorze o 0,6 pkt proc. do 48,1%.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)