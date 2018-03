Konsorcjum ze spółką Polimeksu ma umowę na prace dla PERN za 130 mln zł



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum firmy Agat i Naftoremont-Naftobudowy (spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu) zawarło z PERN umowę na generalne wykonawstwo zbiorników magazynowych 2 x 32 000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz takich samych zbiorników w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, podał Polimex. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania wynosi 130 mln zł, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada 65 mln zł.

"Na podstawie umowy wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 30.04.2019 r." - czytamy w komunikacie.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

Podstawowa działalność PERN to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu "Przyjaźń", biegnące z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Spółka posiada też sieć rurociągów produktowych oraz realizuje usługę magazynowania ropy naftowej.

