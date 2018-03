RYNEK WALUTOWY

"Pierwsza część nowego tygodnia może być raczej spokojna, z uwagi na małą liczbę publikacji danych. Złoty osłabił się dość wyraźnie w ostatnich dniach i jeżeli globalny nastrój nie pogorszy się istotnie, wtedy krajowa waluta może odrobić część ostatnich strat" - napisali w raporcie analitycy BZ WBK.

W ich opinii, odczyt lutowej inflacji (czwartek, godz. 10.00) poniżej konsensusu może ciążyć złotemu. Konsensus PAP zakłada wzrost cen w ujęciu rdr o 1,7 proc.

Zdaniem analityków Banku Millennium, potencjał do osłabienia złotego uległ wyczerpaniu.

"Ubiegły tydzień pokazał, iż poziom 4,22 jest silnym oporem dla dalszych zwyżek tej pary walutowej, wskazując jednocześnie ograniczony potencjał do dalszego osłabienia złotego. W tym tygodniu rozpoczynają się publikacje danych krajowych, jednak w naszej ocenie ich wpływ na notowania złotego będą ograniczone, ze względu na mocne zakotwiczenie oczekiwań co do działań RPP w tym roku" - napisali.

Z technicznego punktu widzenia USD/PLN pozostanie w trendzie bocznym, zaś EUR/PLN od góry ograniczany będzie poziomami 4,21 i 4,23.

"Wzrost kursu (USD/PLN - PAP) powstrzymuje okolica 3,42. Wzrost powyżej będzie sugerował test linii trendu spadkowego poprowadzonej od szczytu z grudnia 2016 roku, która obecnie przebiega nieco poniżej 3,43" - napisali w raporcie analitycy Raiffeisen Polbanku.

"Wzrosty kursu (EUR/PLN - PAP) wyhamowały w ubiegłym tygodniu w okolicy 4,21. Poziomy te powinny pozostawać oporem w przypadku powrotu osłabienia złotego. Wzrost powyżej 4,21, będzie sugerował zwyżkę w kierunku 4,221, gdzie przebiega dwustusesyjna średnia krocząca. Kolejnym silnym oporem będzie okolica 4,23, przebiega linia trendu spadkowego, poprowadzona od szczytu z 2016 roku i nie spodziewamy się wzrostu powyżej tego poziomu w tym tygodniu" - dodali.

RYNEK DŁUGU

W opinii analityków BZ WBK, w tym tygodniu dla rynku długu kluczowe będą publikacje krajowych (czwartek, godz. 10.00) i amerykańskich (wtorek, godz. 13.30) danych o inflacji oraz aukcja zamiany obligacji w kraju (czwartek).

"Sądzimy, że po zeszłotygodniowym rajdzie dane te (CPI w USA i w Polsce - PAP) będą służyły wyhamowaniu presji na wzrost rentowności - związanej z realizacją zysków. Czynnikiem, który mógłby potencjalnie pozytywnie wpłynąć na krajowy dług może być aukcja zamiany (...). Spodziewamy się na niej zwiększonego zainteresowania krajowymi obligacjami ze środka i krótkiego końca krzywej, w obliczu bardzo niskiej podaży na jedynej zaplanowanej na ten miesiąc regularnej aukcji (3-5 mld zł)" - napisali.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, informacja o podaży obligacji na przetargu planowanym na najbliższy czwartek zostanie opublikowana we wtorek do godz. 15.00.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.45 9.40 16.30 EUR/PLN 4,2021 4,194 4,1978 USD/PLN 3,4135 3,4027 3,4064 CHF/PLN 3,595 3,5829 3,5855 EUR/USD 1,231 1,2326 1,2323 PS0420 1,55 1,57 1,56 PS0123 2,48 2,51 2,5 WS0428 3,28 3,29 3,29

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)