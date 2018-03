Według rozmawiającego z nim eksperta do spraw militarnych Wiktora Murachowskiego, sądząc po wyglądzie nowego pocisku, pokazanego na nowym nagraniu wideo ministerstwa obrony Rosji, chodzi tu rzeczywiście o silnie zmodyfikowany wariant Iskandera. Murachowski jest redaktorem naczelnym czasopisma "Arsenał Oteczestwa".

Jak poinformował w niedzielę resort obrony, myśliwiec przechwytujący MiG-31 dokonał szkolno-bojowego wystrzelenia hiperdźwiękowej aerobalistycznej rakiety Kinżał, która trafiła w cel na poligonie. Jednocześnie przedstawiono nagranie wideo z tej próby, będące najdłuższym jak dotąd ujęciem nowej rakiety w locie. Według urzędowego komunikatu, wystrzelenie potwierdziło charakterystykę taktyczno-techniczną i czasowe parametry lotniczego kompleksu rakietowego Kinżał, w którego skład wchodzą samolot MiG-31 i przeznaczona do rażenia celów naziemnych bądź morskich nowa hiperdźwiękowa rakieta.

W wygłoszonym 1 marca orędziu do Zgromadzenia Federalnego prezydent Władimir Putin oświadczył, że rakieta Kinżał może osiągać prędkość 10 razy większą niż prędkość dźwięku i razić cele na odległość do ponad 2 tys. kilometrów przy użyciu głowic konwencjonalnych bądź nuklearnych.

"Ekstrapolując znane charakterystyki Iskandera na jego wariant lotniczy, to rzeczywiście jego zasięg przekracza 2 tys. kilometrów. Wynika to z charakterystyk tej rakiety" - powiedział BBC Murachowski. Dodał, że Kinżał jest wystrzeliwany z samolotu-nosiciela powyżej gęstych warstw atmosfery, na wysokości od 12 do 15 tys. metrów. Również jego dolot do celu powinien się odbywać na granicy stratosfery, by uniknąć nadmiernego oporu powietrza.

Jak oświadczyło rosyjskie ministerstwo obrony, 1 grudnia ubiegłego roku wyposażona w kompleks Kinżał jednostka sił powietrznych rozpoczęła pełnienie dyżurów doświadczalno-bojowych, w których trakcie opracowywane są zasady jego bojowego użycia. W opinii BBC oznacza to, że testowanie nowego pocisku wciąż trwa. (PAP)