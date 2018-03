Tchórzewski: samorządy chcą opłaty za wjazd do stref niskiej emisji

Źródło: PAP

To samorządy upomniały się o opłatę za wjazd do stref czystego transportu, zgadzamy się z tym – powiedział PAP minister energii Krzysztof Tchórzewski. W projekcie nowelizacji ustawy o OZE pojawił się zapis o takiej opłacie w wysokości do 25 zł za dobę.