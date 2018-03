Paweł Borys dla "Rz": druga noga systemu emerytalnego

Źródło: PAP

Dla pracodawców pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy instrument do zwiększania lojalności, co jest nie bez znaczenia, biorąc pod uwagę obecną sytuacją na rynku pracy - mówi w wywiadzie z wtorkową "Rzeczpospolitą" prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.