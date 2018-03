Paweł Jakubowski został powołany na prezesa Polskie LNG



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie spółki Polskie LNG powołało Pawła Jakubowskiego na prezesa, poinformował Gaz-System.

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Polskie LNG powołało prezesa zarządu spółki. Od 13 marca 2018 r. funkcję tę będzie pełnił Paweł Jakubowski. Paweł Jakubowski dotychczas pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Polskiego LNG" - czytamy w komunikacie spółki.

Od 13 marca br. zarząd Polskiego LNG będzie działał w składzie dwuosobowym. Na stanowisku wiceprezesa pozostaje Bartłomiej Słoma, podano również.

Paweł Jakubowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej i dotychczas pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Polskiego LNG. Od czerwca 2017 r. zasiada w zarządzie organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej. Jakubowski jest związany z branżą energetyczną od 2007 r. Od listopada 2007 r. do stycznia 2009 r. pracował w PGNiG S.A. w Biurze Badań i Rozwoju. W 2009 r. dołączył do GAZ-SYSTEM, gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii spółki. Od stycznia 2016 r., pracował jako dyrektor Pionu Rozwoju w Gaz-System.

Spółka Polskie LNG została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, a obecnie odpowiada za jego rozbudowę i bieżącą eksploatację jako spółka zależna w 100% od Gaz-System. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)