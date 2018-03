i2 Development rozważa opcje strategiczne, nie wyklucza inwestora strategicznego



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Zarząd i2 Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki, podała firma. Zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji.

"Uwzględniając potencjalne opcje strategiczne zarząd będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji spółki na rynku deweloperskim oraz do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

"Na obecnym etapie zarząd spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych spółki" - czytamy dalej.

Zarząd dokonał wyboru doradców do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu opcji strategicznych: mBank S.A. (mCorporate Finance) oraz kancelarię K&L Gates Jamka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta" - napisano także w komunikacie.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

