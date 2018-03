NanoGroup zaprezentuje 'Polepi' w Amsterdamie, licząc na umowę partneringową



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - NanoGroup zaprezentuje podczas konferencji BIO-Europe w Amsterdamie wstępne wyniki badania skuteczności produktu "Polepi", czyli stworzonej przez spółkę zależną NanoVelos nanocząstki w połączeniu z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną, poinformowała spółka. Docelowo efektem prowadzonych nad nim badań ma być umowa partneringowa, której podpisanie spółka zakłada po zakończeniu badań przedklinicznych w fazie cGMP, planowanym na I półrocze 2019 r.

"Polepi to najbardziej zaawansowany projekt i pierwszy kandydat na nowy lek stworzony w ramach platformy Drug Delivery przez spółkę NanoVelos. To innowacyjne rozwiązanie polega na enkapsulowaniu (umieszczaniu) w nanocząstkach polisacharydowych epirubicyny, która jest powszechnie stosowanym chemioterapeutykiem, znajdującym swoje zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów piersi, jajnika, czy jelita grubego" - czytamy w komunikacie.

"Prezentacja wyników badań przed tak prestiżowym audytorium to dla nas duża szansa. Na konferencji obecni są przedstawiciele wielu spółek, które w przyszłości mogą być zainteresowane potencjałem naszego rozwiązania. Jesteśmy jednak świadomi tego, że to dopiero nasz pierwszy krok. NanoVelos zamierza zaprezentować 'Polepi' na innych nadchodzących wydarzeniach branżowych, jednocześnie wciąż pracując nad jego udoskonaleniem. Prezentacja naszego pierwszego kandydata na nowy lek pokazuje, że NanoGroup rozwija się zgodnie z planem. W ramach platformy Drug Delivery już teraz rozwijane są kolejne rozwiązania, które będą potencjalnymi kandydatami na nowe leki" - powiedział prezes Marek Borzestowski, cytowany w komunikacie.

BIO-Europe to jedna z największych w Europie konferencji poświęconych przemysłowi biotechnologicznemu, w której uczestniczą globalni liderzy z sektora farmacji oraz biotechnologii. Wydarzenie oferuje możliwości prezentacji wyników badań oraz nawiązania międzynarodowej współpracy i partnerstw biznesowych, podano również.

O wstępnych pozytywnych wynikach prowadzonych badań spółka poinformowała w czwartek 8 marca. Na podstawie otrzymanych danych firma dokonała kolejnego zgłoszenia patentowego.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

(ISBnews)