"W piątkowym seminarium dotyczącym tzw. białej księgi w Brukseli będzie uczestniczyć minister ds. europejskich Konrad Szymański. Poza nim wezmą w nim udział eksperci z Kancelarii Premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaproszeni zostali przedstawiciele państw członkowskich UE, KE, sekretariatu Rady UE oraz unijnej prezydencji" - powiedziało PAP źródło dyplomatyczne w Brukseli.

W ubiegły czwartek premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z szefem i wiceszefem Komisji Europejskiej oświadczył, że Polska oczekuje poważnej, merytorycznej analizy "białej księgi" o reformie sądownictwa, którą przekazał Jean-Claude Junckerowi i Fransowi Timmermansowi.

Jak zaznaczył wtedy, rozmowa z Junckerem była "merytoryczna", a sama "biała księga" jest oficjalnym dokumentem rządowym, który zostanie rozesłany też do wszystkich eurodeputowanych, żeby zapoznali się "ze specyfiką polskiego wymiaru sprawiedliwości". Jak powiedział, dokument został także przekazany do wszystkich krajów członkowskich UE po to, żeby mogły zapoznać się z "racjami przedstawionymi w tej księdze".

