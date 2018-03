Odcinek Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo ma mieć długość ok. sześciu km. Nowa droga ma stanowić wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim i ominąć położoną w prawobrzeżnej części miasta Płonię oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc. Dzięki nowej drodze ma się poprawić płynność wjazdu do miasta od strony Bydgoszczy.

"Droga S10 jest kluczowa dla rozwoju naszego województwa. Planowany odcinek Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo rozładuje ruch tranzytowy na wschodnich przedmieściach Szczecina" - powiedział we wtorek wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Przypomniał, że w ciągu tej drogi na terenie Zachodniopomorskiego budowana jest obecnie obwodnica Wałcza oraz druga jezdnia obwodnicy Kobylanki w pobliżu Stargardu.

Umowę podpisał dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner oraz Artur Łojewski, przedstawiciel firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o., która wykona dokumentację. W skład zlecanych opracowań będzie wchodziło między innymi studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, a także uzyskanie decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Jak poinformowali przedstawiciele GDDKiA, będzie to komplet opracowań i decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę.

"Dla mieszkańców Szczecina i Stargardu jest to bardzo ważna inwestycja. Jest to poprawa bezpieczeństwa wjazdu do Szczecina od strony Stargardu” – powiedział Lendner. Wyjaśnił, że rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na tym odcinku drogi ekspresowej obejmą m.in. nowy "obiekt mostowy" na rzece Płonia czy bezkolizyjne układy komunikacyjne.

"Będziemy dokładali wszelkich starań, aby ta inwestycja miała zapewnione bieżące finansowanie i oczywiście, jako parlamentarzyści, będziemy pilnowali tego, ażeby te prace toczyły się w sposób regularny" – powiedział obecny przy podpisaniu umowy poseł Krzysztof Zaremba (PiS).

Odcinek, dla którego podpisano umowę rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo, będącego połączeniem autostrady A6 i drogi S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie się włączała w istniejący przebieg drogi krajowej nr 10 za granicą Szczecina. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy ze wschodnich przedmieść Szczecina.(PAP)

autor: Elżbieta Bielecka