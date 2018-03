Urząd Marszałkowski poinformował we wtorek, że samorząd województwa pomorskiego „otrzyma 85 proc. dofinansowania na elektryfikację linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i budowę nowego przystanku Gdańsk Firoga”. Dzięki elektryfikacji linii zwiększą prędkość i pojemność pociągów PKM.

Projekt zgłoszony przez Pomorską Kolej Metropolitalną jest jednym z trzech projektów najwyżej ocenionych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki temu z przewidywanych 89 mln zł kosztów realizacji całej inwestycji, 61,7 mln zł będzie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Wyniki konkursu CUPT ogłosiło w poniedziałek w Warszawie.

Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2020-23, równolegle z planowaną przez PKP PLK elektryfikacją linii kolejowej 201 (Gdynia – Kościerzyna), z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Stuk zapewnia, że dzięki planowanej inwestycji, „już za kilka lat pasażerowie m.in. z Kościerzyny i Kartuz zyskają jeszcze większy komfort podróżowania po linii PKM szybszymi i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi”. „Ta inwestycja pozwoli w pełni wykorzystać potencjał linii, którą w 2017 roku przejechało ponad 3 miliony pasażerów” - podkreślił.

Linia PKM od początku była planowana jako linia elektryczna, jednak ze względu na brak trakcji elektrycznej na linii 201 (Gdynia – Kościerzyna), z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany elektryfikacji musiały być odłożone do momentu przygotowania przez PKP PLK projektu elektryfikacji linii 201. „Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, bo trakcja elektryczna kończyłaby się +ślepo+ w Rębiechowie” – tłumaczy Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego nadzorujący projekt PKM.

Przy okazji elektryfikacji samorządowa spółka PKM SA planuje też zbudować dodatkowy przystanek PKM, Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią a Portem Lotniczym. Urząd podaje, że analizy marketingowe projektu PKM wykonane w 2010 r. przez ekspertów UE wykazały, że ze względu na powstawanie w pobliżu dużych firm branży IT, w przyszłości wskazane będzie wybudowanie w tym miejscu dodatkowego przystanku PKM.

Prezes PKM SA, Grzegorz Mocarski przypomniał, że już w 2011 r. przewidziana została w projekcie rezerwa terenowa pod dodatkowy przystanek przy ul. Szybowcowej. „Rejon ten rozwija się tak dynamicznie, m.in. dzięki siedzibie w Gdańsku Firodze spółki Intel, że obecnie budowa tego przystanku jest już w pełni uzasadniona” - tłumaczy.

Przystanek Gdańsk Firoga jest planowany w standardzie analogicznym do pozostałych przystanków na linii PKM. Wzór perforacji na czerwonych wiatach będzie nawiązywał do branży informatycznej, dominującej w rejonie przystanku. Będzie miał numer 6@ – co też ma nawiązywać do gdańskiej „doliny krzemowej”, jak nazywana jest potocznie ta okolica.

Pomorska Kolej Metropolitalna czyli ok. 20-kilometrowa nowa linia łącząca Gdańsk Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej łącząca się z istniejącą linią kolejową Gdynia-Kościerzyna została uruchomiona we wrześniu 2015 roku. Początkowo pociągi kursowały głównie na trasie z Wrzeszcza do lotniska, później z Wrzeszcza i Gdańska Głównego do Kartuz oraz z Wrzeszcza do przystanku Gdańsk Osowa. Obecnie najwięcej pasażerów korzysta z połączeń z Kartuz i z Kościerzyny do Trójmiasta. W grudniu ubiegłego roku zostały uruchomione pierwsze dwa przystanki PKM w Gdyni.

W ramach projektu PKM są obsługiwane cztery trasy: Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia przez Gdańsk Lotnisko i Gdańska Osowa, Gdańsk Główny - Kartuzy, Gdynia - Kościerzyna przez Gdańsk Osowa, Gdynia - Kościerzyna przez Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Lotnisko. PKM jest pierwszą w Polsce linią kolejową wybudowaną przez samorząd wojewódzki. Jest to największy projekt infrastrukturalny samorządu województwa pomorskiego realizowany w latach 2008-2017. Projekt o wartości 1,2 mld zł w znaczącym stopniu został zrealizowany dzięki funduszom z UE.(PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Dorota Skrobisz