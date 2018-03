Adam Bielan odniósł się we wtorek do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o dymisji Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu. "To są decyzje prezydenta Trumpa, takich decyzji nie komentujemy. To są decyzje suwerennego, zaprzyjaźnionego z nami kraju" - powiedział.

Pytany przez dziennikarzy, czy mamy za co dziękować Tillersonowi stwierdził, że "nie mamy chyba powodów do narzekań". "Pan minister Tillerson był w Polsce; to była bardzo dobra wizyta, dwudniowa, odbył spotkania z wszystkimi ważnymi osobami w naszym państwie; Departament Stanu był niezwykle pomocny przy budowaniu jak najlepszej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi" - argumentował.

Bielan był też pytany, czy rząd otrzymywał sygnały, że taka dymisja jest możliwa. "Media amerykańskie, analitycy spekulowali od miesięcy o możliwej dymisji" - stwierdził. "Natomiast oczywiście ta decyzja nie była z nami konsultowana, bo być nie musiała" - dodał.

Jego zdaniem dymisja Tillersona "absolutnie nie oznacza", że Polska będzie musiała od nowa budować stosunki między sekretarzem stanu a naszym rządem i zabiegać o spotkania. "Zostają jak sądzę wszyscy zastępcy sekretarza stanu i wszystkie osoby, które odpowiadały za techniczną stronę naszych relacji, więc tu jest pełna ciągłość obecnej administracji. Do zmiany dojdzie tylko na samej górze" - wskazał. "Sądzę, że (zmiana na stanowisku sekretarza stanu-PAP) wynika raczej z pewnej przebudowy administracji pana prezydenta Trumpa. Nie sądzę żeby to miało związek z jakimikolwiek kwestiami innych poglądów nowego sekretarza stanu" - zaznaczył.

Pytany, czy Stany Zjednoczone będą nadal zaniepokojone zmianami w ustawie o IPN odparł: "Myślę, że nadal Stany Zjednoczone będę wspierać wszystkie nasze inicjatywy". "Możemy się spodziewać podtrzymania wniosku o radykalne zwiększenie wydatków na europejską inicjatywę obronną. Możemy się spodziewać dalej wspierania Inicjatywy Trójmorza, bo to jest inicjatywa, którą wspiera osobiście, jak wiemy pan prezydent Trump (...)" - dodał.

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek na Twitterze o odwołaniu Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu i powołaniu na tę funkcję dotychczasowego szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Mike'a Pompeo. Na czele tej służby wywiadowczej stanie jej dotychczasowa wicedyrektor Gina Haspel; będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku - wynika z tweeta. Trump w krótkiej wiadomości podziękował Tillersonowi za służbę na rzecz kraju i pogratulował nowo mianowanym.

