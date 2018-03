JSW będzie starać się wypacić dywidendę w przyszłym roku



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie się starać by wypłacić dywidendę w 2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Daniela Ozona.

"W średnim i długim terminie chcemy być spółką dywidendową. W kolejnym roku będziemy się starali wypłacić dywidendę" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Wcześniej JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok, podano.

Mając na uwadze zapisy porozumienia z obligatariuszami oraz konieczność odbudowania kapitału zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, zarząd spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zapowiedziała spółka.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)