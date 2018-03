KNF podał, że banki chcące wypłacić dywidendę nie mogą realizować programu naprawczego, muszą mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5 proc.

Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o 1,5 p.p.: 6 proc. plus 75 proc. bufora na kredyty CHF, plus wymóg połączonego bufora, plus 1,5 proc.

"Ponadto rekomenduje się możliwość wypłaty do 100 proc. z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny" - napisano w komunikacie.

Dodatkowo banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą skorygować stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria.

Pierwsze kryterium bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego, a drugie na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych. (PAP Biznes)