LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 10% w 2018 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 10% r/r w 2018 r., a na koniec tego roku chce mieć sklepy marki Reserved w 23 krajach, podała spółka.

Powierzchnia sklepów powinna wzrosnąć do łącznie 1 105,1 tys. m2 na koniec 2018 r. wobec wcześniej prognozowanych 1 100,4 tys. m2 i wobec 1 000,6 tys. m2 na koniec 2017 r., podano w prezentacji wynikowej.

W Polsce powierzchnia sklepów ma wzrosnąć o 3% r/r do 527,4 tys. m2.

"W 2018 roku Polska pozostanie najważniejszym rynkiem. Dojrzały rynek – koncentracja na:

- zwiększaniu LFL (nacisk na Reserved),

- modernizacjach salonów oraz otwarciach Reserved i Sinsay (wzrost powierzchni w 2018 r przy spadku liczby salonów),

• rozwoju e-commerce" – czytamy dalej.

Na koniec 2018 roku LPP planuje mieć sklepy Reserved w 23 krajach wobec 20 na koniec 2017 r. Spółka chce wejść na trzy nowe rynki w 2018 r: do Kazachstanu i Słowenii (sklepy własne) oraz Izraela (sklepy franczyzowe).

Na Litwie, Łotwie i w Estonii planowane są powiększenia istniejących salonów zamiast wzrostów liczby salonów.

LPP zakłada też dalszy rozwój powierzchni w Rosji i na Ukrainie (+12 tys. m2 w każdym z tych krajów) i otwarcia salonów wszystkich marek. W Kazachstanie powstanie pierwszy salon w 2018 r. a w ciągu trzech lat ma tam być 5 sklepów Reserved.

Spółka powtórzyła też cel podwojenia sprzedaży online do 720 mln zł w 2018 r.

"W II poł. 2018 r. planujemy uruchomić e-commerce na Ukrainie" czytamy także w prezentacji.

W ub.r. grupa powiększyła powierzchnię handlową sklepów o ok. 80 tys. m2 (ok. 8,7%). Na koniec 2017 roku łączna powierzchnia placówek sprzedaży detalicznej w całej grupie wyniosła ok. 1 000,6 tys. m2, z czego ok. 486,6 tys. m2 poza granicami Polski.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)