LPP ocenia cel wzrostu przychodów o 20% r: r jako bardzo ambitny, ale wykonalny



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP ocenia, że cel wzrostu sprzedaży o 20% r/r w br. jest bardzo ambitny, choć możliwy do wykonania, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Więcej [niż 20%] - nie. 20%, które padło [wcześniej], to jest bardzo ambitne. Jeśli je osiągniemy, to będziemy bardzo zadowoleni. Ja bardziej widzę 15-20%. Cel jest ambitny, ale wykonalny" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

"Nowe kolekcje, nowe twarze kampanii będą pomagać" - dodał.

W 2017 r. LPP miało 7 029,4 mln zł przychodów, co oznaczało wzrost o 16,8% r/r. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) wyniósł ok. 10% r/r.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)