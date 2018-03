LPP chce przekroczyć 1 mld zł przychodów z e-commerce w 2019 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP chce, by przychody ze sprzedaży internetowej przekroczyły 1 mld zł w 2019 r., poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Na ten rok spółka założyła wzrost sprzedaży online o 100% r/r do 720 mln zł.

"Chcielibyśmy w 2019 roku przekroczyć 1 mld zł sprzedaży online" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że utrzymanie trzycyfrowego tempa wzrostu kanału internetowego raczej nie będzie możliwe w kolejnych latach i w 2019 r. spadnie do poziomu dwucyfrowego.

W II połowie 2018 r. LPP planuje uruchomić e-commerce na Ukrainie. Obecnie ma sklepy internetowe w 11 krajach, podała spółka w prezentacji.

W 2017 r. LPP miało 360,8 mln zł przychodów z kanału online, a w 2016 r. 173,1 mln zł.

W 2017 r. LPP miało 7 029,4 mln zł przychodów ogółem, co oznaczało wzrost o 16,8% r/r. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) wyniósł ok. 10% r/r.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

