BGŻ BNP Paribas chce zrealizować emisję akcji na przełomie II i III kw. 2018 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas planuje, że emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na pokrycie luki kapitałowej i wsparcie dalszego wzrostu bank zrealizuje na przełomie II i III kw. 2018 roku, poinformował p.o. prezesa Przemysław Gdański. Dodał, że w tej chwili brakuje ok. 400 mln zł, aby zasypać lukę kapitałową, zaś emisja akcji planowana jest na znacznie wyższą kwotę.

"Istotnym elementem w 2017 roku były działania zmierzające do poprawy bazy kapitałowej. Sprzedaliśmy w IV kwartale ub. roku spółkę faktoringową i dokonaliśmy jej dekonsolidacji, zsekurytyzowaliśmy także portfel kredytów konsumpcyjnych. Te ruchy nie wystarczyły, dlatego zdecydowaliśmy o emisji akcji" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Podwyższenie kapitału zostanie zrealizowane na przełomie II i III kw., co doprowadzi do poprawy sytuacji kapitałowej i wesprze dalszy wzrost biznesu. To jest największy z priorytetów zarządu na ten rok, dodał.

"Na razie nie rozmawiamy w szczegółach. W tej chwili brakuje ok. 400 mln zł, aby zasypać tę lukę. Mogę śmiało powiedzieć, że emisja jest planowana na znacznie wyższą kwotę" - powiedział Gdański, zapytany o zakładaną wielkość emisji akcji.

Nie powiedział, czy w sprawie emisji akcji będzie zwołane NWZ.

Łączny współczynnik kapitałowy banku wyniósł 12,75%, zaś wskaźnik Tier 1 sięgnął 10,81% na koniec 2017 r.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)