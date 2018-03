Tauron: Umowa z PFR ws. Jaworzna będzie 'bardzo, bardzo szybko'



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się podpisania umowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w sprawie finansowania Elektrowni Jaworzno III w bardzo niedługim czasie, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

"Co do umowy z PFR, to zakładamy, że zostanie zawarta bardzo, bardzo szybko" - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.

Spółka podkreśla, że struktura finansowania projektu z udziałem PFR jest wystarczająca do jego terminowej realizacji.

"Podtrzymujemy, że nie wykluczamy innego inwestora poza PFR, niemniej jednak na dzisiaj taki inwestor się jeszcze nie pojawił. Dzisiejsze założenia opierają się na jednym inwestorze - PFR - i taka struktura jest możliwa, realna do ukończenia bloku" - powiedział wiceprezes Marek Wadowski.

Latem prezes PFR Paweł Borys informował, że zaangażowanie funduszu w budowę bloku energetycznego Taurona w Jaworznie wyniesie 880 mln zł (czyli ok. 14% wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat.

Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

(ISBnews)