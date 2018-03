Bank Pekao zdementował informacje dot. planów ogłoszenia w marcu fuzji z Aliorem



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Bank Pekao zdementował nieoficjalne informacje mediów, według których w marcu miałoby dojść do ogłoszenia fuzji Pekao z Alior Bankiem, wynika z oświadczenia Pekao.

"Bank Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że zgodnie z komunikatem bieżącym z dnia 23 października 2017 (Raport 57/2017) prowadzone są analizy wykonalności potencjalnej współpracy z Alior Bank S.A. Żadne decyzje odnośnie takiej ewentualnej współpracy lub jej formy nie zostały podjęte. Informacje przekazane przez 'Gazetę Wyborczą', jakoby w marcu miała być ogłoszona fuzja z Alior Bankiem są nieprawdziwe" - czytamy w oświadczeniu.

Dziennik podał, że z jego informacji wynika, iż "za dwa tygodnie - już pod koniec marca - zostanie ogłoszone przejęcie Alior Banku przez Bank Pekao (oba banki kontroluje największy polski ubezpieczyciel - Powszechny Zakład Ubezpieczeń)".

W październiku 2017 r. Bank Pekao poinformował, że zawarł z Alior Bankiem list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów. Podkreślono jednocześnie, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy.

Pod koniec lutego br. prezes Banku Pekao Michał Krupiński informował, że oczekuje, iż w II kwartale br. będą gotowe analizy dotyczące ewentualnego połączenia z Alior Bankiem. Wskazał wówczas, że bank w dalszym ciągu dostrzega wiele potencjalnych obszarów współpracy, ale na tym etapie nie rozstrzyga co do formy tej współpracy.

Rada nadzorcza Alior Banku po przyjęciu 12 marca rezygnacji Michała Chyczewskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i p.o. prezesa Alior Banku, powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezes Katarzynie Sułkowskiej. Wczoraj napisała ona, że Alior Bank będzie dalej analizował możliwości współpracy z Bankiem Pekao.

Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU. Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20%, zaś 12,8% należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22% udziałów w kapitale Alior Banku.

(ISBnews)