Jak mówił podczas konferencji podsumowującej wyniki spółki za 2017 r., 13 proc. gazu jakie trafiło do Polski, to gaz LNG, który odbieramy w terminalu w Świnoujściu. Kolejne 16 proc. pochodzi z kierunku zachodniego, 1 proc. trafia do Polski z południa.

Jak mówił wiceprezes, to co jest szczególnie ważne dla wyników spółki w 2017, to wzrost sprzedaży gazu, wzrost wolumenu o 2,5 mld m sześc., co oznacza 10-proc. wzrost rok do roku.

Małgorzata Dragan

>>> Czytaj również: Elektrownie jak nowe eldorado. Koncerny paliwowe wchodzą w energię