Tauron nie jest zainteresowany sprzedażą aktywów ciepłowniczych



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nie jest zainteresowany sprzedażą swoich aktywów ciepłowniczych do innej spółki, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

"Co do konsolidacji ciepłownictwa, to Tauron nie inicjuje ruchów w tym kierunku, nie prowadzi rozmów. Tauron potrzebuje szerokiej bazy aktywów regulowanych, a ciepownictwo to aktywa regulowane" - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółce nie są znane plany ani decyzje właścicielskie, co do przejmowania kopalń Taurona przez Polską Grupę Górniczą (PGG).

