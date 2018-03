Damien English, irlandzki minister gospodarki mieszkaniowej i rozwoju miast gościł we Wrocławiu w związku z obchodami Dnia Św. Patryka, patrona Irlandii. Z tej okazji minister odwiedził też Poznań. We Wrocławiu wziął udział w pierwszym Polsko-Irlandzkim Forum Biznesowym.

English podkreślił, że Irlandia, podobnie jak Polska kładzie duży nacisk na edukację i wykwalifikowanych absolwentów. „To co ma największy wpływ na innowacje to ludzie i talent, to właśnie przez dostęp do utalentowanych ludzi, gospodarki naszych krajów szybko się rozwijają. Innowacje są główną siłą napędzającą wzrost gospodarczy i pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną na globalnym rynku. Firmy, które kładą nacisk na innowacyjność, osiągają lepsze rezultaty i są bardziej odporne na wstrząsy gospodarcze" - mówił English.

Minister podkreślił znaczenie polsko-irlandzkich relacji biznesowych. Jak poinformował, w 2017 r. wartość wymiany handlowej między Irlandią a Polską wyniosła około 3,4 mld euro; wzrasta ona średnio o około 10-15 proc. rocznie. „Nasze kraje są także bardzo dobrze skomunikowane - tygodniowo odbywa się ponad 50 lotów łączących Irlandię z 11 polskimi miastami, w tym z Wrocławiem. Poza tym, w Irlandii przebywa ponad 130 tys. Polaków, którzy zakładają tam swoje firmy, a polski jest tu najczęściej używanym językiem obcym" - powiedział minister.

Dodał, że Wrocław jest ważnym miejscem dla irlandzkich firm i inwestycji. „Nie ma lepszego miejsca, jeśli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań niż Wrocław, który jest miastem otwartym na świat, z silnym ukierunkowaniem na innowacje" - zaznaczył.

Minister mówił również o Brexicie. Zaznaczył, że referendum w Wielkiej Brytanii spowodowało jeszcze większą ekspansję firm irlandzkich na rynki europejskie, a Polska w tej kwestii jest ważnym partnerem dla Irlandii. „Fundament naszych stosunków biznesowych jest solidny, nasze kultury świetnie razem współpracują i wiele je łączy, m.in. ukierunkowanie na innowacje, ciężka praca, determinacja i otwartość na świat. Mam nadzieję, że nasze relacje będą dalej tak dobrze się rozwijać" - podkreślił minister.

English zaprezentował także pierwszą edycję katalogu irlandzkich firm w Polsce: Irish-Polish Business Directory, w którym można znaleźć wykaz irlandzkich firm i przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym kraju. „Katalog obrazuje, jak dynamicznie rozwijają się polsko-irlandzkie relacje biznesowe - w Polsce działa już ponad 100 irlandzkich firm" - zaznaczył.

W Polsko-Irlandzkim Forum Biznesowym wziął także udział Gerard Keown, ambasador Irlandii w Polsce oraz przedstawiciele władz Wrocławia.

„Cieszymy się, że irlandzkie firmy inwestują w naszym mieście. Najbardziej znaną firmą są linie lotnicze Ryanair, które są związane z Wrocławiem od początku swojej działalności w Polsce, czyli od 2005 r. W 2016 r. linie otworzyły tu Laboratorium Podróży Travel Labs Polska, które było pierwszym centrum IT Ryanaira poza Irlandią" - mówiła wiceprezydent Wrocławia Magdalena Piasecka.

Dzień św. Patryka, patrona Irlandii obchodzony jest 17 marca. Tego dnia organizowane są m.in. uroczyste parady, koncerty, a znane miejsca podświetlane są na zielono. Od wielu lat święto to obchodzone jest także w całej Europie. W tym roku, jak poinformowała ambasada Irlandii w Polsce, do obchodów święta dołączy 17 polskich miast, podświetlając znane miejsca na zielono. We Wrocławiu będzie to m.in. Hala Stulecia, Most Grunwaldzki, Uniwersytet Wrocławski czy Opera Wrocławska. Łącznie w Polsce z tej okazji zaplanowano ok. 120 wydarzeń. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska