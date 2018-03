"Komitet Stały przyjął dzisiaj projekt reformy szkolnictwa wyższego. We wtorek rząd!" - napisał w środę na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) Katarzyna Zawada, Komitet Stały zarekomendował, by projekt ten pojawił się 20 marca na posiedzeniu Rady Ministrów z kilkoma rozbieżnościami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa.

"Rada Ministrów zdecyduje, ile środków finansowych zostanie skierowanych na reformę. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta bezpośrednio przez Radę Ministrów" – wyjaśnił w środę w rozmowie z PAP wiceminister nauki Piotr Mueller.

W projekcie tzw. Ustawy 2.0 znalazła się bowiem propozycja znacznego zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Rozpisana jest tam ścieżka dochodzenia do finansowania tego sektora na poziomie 1,8 proc. PKB w 2025 r. Do tej części projektu zastrzeżenia zgłosiło Ministerstwo Finansów.

Odnosząc się do rozbieżności z resortem rolnictwa, wiceminister Mueller wyjaśnił, że "Ministerstwo Rolnictwa chciałoby, aby instytuty badawcze MR mogły tworzyć federację bez (udziału - przyp. PAP) uczelni". Tymczasem – jak zaznaczył Mueller - resort nauki wychodzi z założenia, że jeśli Ministerstwo Rolnictwa chce takich rozwiązań, to powinno je zawrzeć we własnej ustawie.

Większość pozostałych rozbieżności została już rozstrzygnięta przez Komitet Stały w czwartek w ubiegłym tygodniu. Piotr Mueller po tamtym posiedzeniu ocenił w rozmowie z PAP, że "przytłaczająca większość ustawy została przyjęta bez uwag".

Przygotowany przez resort nauki projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwany też Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0) ma wprowadzić systemowe zmiany w sposobie działania i finansowania szkolnictwa wyższego. Przemodelowany ma zostać m.in. ustrój uczelni i model kariery akademickiej. Ma się też zmienić tryb uzyskiwania doktoratu. Możliwości uczelni w większym stopniu zależeć będą od tego, jak wypadną one w ewaluacji.

MNiSW chce, by ustawa weszła w życie 1 października 2018 r. (PAP)

Autor: Ludwika Tomala