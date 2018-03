"Chcielibyśmy, aby już w maju tego roku pierwszy pociąg pojawił się na korytarzu +Południe-Zachód+, abyśmy mogli w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego powitać w Katowicach ten pociąg" - powiedział Tracichleb.

"Uruchomienie szlaku kolejowego +Południe-Zachód+ to szansa na rozwój alternatywnej drogi kolejowej dla wymiany towarowej między Azją a Europą Zachodnią. (...) W środę podpisaliśmy protokół grupy roboczej, gdzie w większości uzgodniliśmy stawki taryfowe, sposoby przewozu tych towarów" - dodał prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Korytarz "Południe-Zachód" to nowa inicjatywa kolejowych przewoźników z Iranu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski. Biegnie z Iranu poprzez Azerbejdżan, Gruzję, omijając Rosję przez Morze Czarne, do Ukrainy. Kończy się w Euroterminalu w Sławkowie. Korytarz ma umożliwić transport towarów nie tylko z krajów tworzących szlak, ale również z Indii i państw Zatoki Perskiej.

Dzięki jego uruchomieniu, transport towarów państw Zatoki Perskiej do Europy skróci się do 15 dni w porównaniu do 30-40 dni drogą morską.

