GDDKiA: Wyłoniono wykonawcę remontu mostu przez Wartę w Obornikach

Źródło: PAP

Do II kwartału tego roku ma być zaprojektowany most tymczasowy przez rzekę Wartę w Obornikach (Wielkopolskie), w ciągu DK nr 11. GDDKiA poinformowała w środę, że wyłoniono już wykonawcę remontu mostu. Wartość inwestycji to ponad 14 mln zł.