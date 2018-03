Gorenje zaprosiło trzech potencjalnych partnerów do due diligence



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Gorenje otrzymało piątą, niewiążącą ofertę od potencjalnego partnera strategicznego, który jest aktywny w branży AGD, podała spółka. Jednocześnie spółka po analizie ofert zaprosiła trzech potencjalnych partnerów do fazy due diligence.

"Wszyscy trzej mają siedziby w Azji, są aktywni w branży AGD i złożyli oferty nabycia większościowych udziałów w spółce (co najmniej 50% + 1 udział w całym kapitale)" - czytamy w komunikacie.

Termin składania wiążących ofert został ustalony na 8 maja, podano również. Na 15 maja przewidziano udzielenie kolejnych informacji ws. procesu.

Na początku lutego br. Gorenje podało, że w ramach poszukiwania możliwości strategicznego partnerstwa, zidentyfikowało zainteresowane podmioty i zwróciło się do nich z listem, który zakładał złożenie ofert w terminie do 7 marca br.

W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera strategicznego. Grupa oczekiwała, że pozyskanie partnera strategicznego potrwa do końca III kw. 2018 r.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Ljubljanie.

(ISBnews)