Grupa Żywiec skoncentruje się na rozwoju piw bezalkoholowych w tym roku



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec w tym roku skoncentruje się na rozwoju oferty piw bezalkoholowych i rozszerzy ofertę specjalności, podała spółka. Nowe bezalkoholowe produkty trafią do 30 tys. sklepów w całej Polsce pod nazwą Strefa Zero.

"Główny punkt działań w tym roku będzie skoncentrowany na 'Strefie Zero' i chcemy osiągnąć sukces podobny do tego, który osiągnęliśmy rozwijając segment radlerów. Mamy ambicje, by ten rynek rozwijać w zakresie oferty bezalkoholowej" - powiedział prezes Grupy Żywiec Guillaume Duverdier podczas konferencji prasowej.

Dodał, że "grupa chce podążać za nowymi trendami pojawiającymi się wśród konsumentów".

"Rynek zmienia się i przesuwają się akcenty, gdyż konsumenci nie piją więcej, ale inaczej. Chcemy podążać za tym trendem i czerpać korzyści" - powiedział Duverdier.

W Strefie Zero konsumenci znajdą piwo Żywiec Bezalkoholowe oraz nowości: Heinekena 0.0% i Warkę Radler 0.0% w dwóch nowych wariantach smakowych jabłko/mięta i grejpfrut/pomarańcza oraz dotychczasowy wariant cytrynowy radlera.

"W ostatnich latach wyraźnie widać zmianę w oczekiwaniach konsumentów, którzy w przyszłości nie będą pić więcej piwa, ale chętniej sięgną po bardziej jakościowe i różnorodne produkty. Inwestując konsekwentnie w rozwój portfolio marek premium osiągnęliśmy pozycję lidera w piwnych specjalnościach z udziałem w rynku na poziomie 27%, a także lidera piw smakowych. Równolegle z budowaniem kategorii piw bezalkoholowych będziemy więc umacniać naszą ofertę w tych segmentach, wprowadzając w tym sezonie nowy wariant Żywiec Sesyjne IPA oraz nowy wariant Dziki Sad Czereśnia" - powiedziała dyrektor ds. marketingu Grupy Żywiec Małgorzata Lubelska, cytowana w komunikacie.

Prezes Grupy Żywiec, komentując propozycje zmian legislacyjnych w przypadku zakazu reklamy piwa, powiedział: "Uważamy, że ograniczanie i zakazywanie reklamy to jest złe rozwiązanie. Należałoby zająć się rozwiązaniami wobec tej grupy społeczeństwa, które ma problem, niż zmieniać rzeczywistość dla wszystkich".

"Mamy czas by do ewentualnych zmian się przygotować. Za wcześnie, by mówić o zmianach w strategii grupy" - dodała Lubelska.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewidujący m.in. zakaz reklamy piwa w godzinach od 6 do 23. Zgodnie z uzasadnieniem zaprezentowanym przez projektodawcę - Ministerstwo Zdrowia - projekt nowelizacji ma ograniczyć dostępność napojów alkoholowych. Zakaz reklamy piwa w godzinach od 6.00 do 23.00 ma zapobiegać zachęcaniu potencjalnego nabywcy do jego zakupu.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)