Budowa zbiorników jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polski – poinformował PERN w środowym komunikacie. Według spółki w obu bazach powstaną po dwa zbiorniki do magazynowania paliw płynnych o pojemności po 32 metry sześc. każdy. Nie podano wartości kontraktu.

„Podpisana umowa pozwoli nam zaoferować nowe pojemności dla paliw już w końcu 2018 r. Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom naszych klientów” – powiedział wiceprezes PERN Rafał Miland, cytowany w komunikacie spółki.

Jak dodał, „zwiększenie oferowanych na potrzeby rynku pojemności magazynowych dla ropy naftowej i paliw, a także rozbudowa całej infrastruktury grupy PERN, to największe wyzwania stojące przed spółką w najbliższych latach”.

„To także nasze zobowiązania wynikające ze strategii oraz realizacji polityki rządowej dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” – zaznaczył Miland.

PERN podał, że budowa zbiorników w obu bazach realizowana będzie wspólnie ze spółką AGAT na mocy zawartej umowy konsorcjum, w którym Naftoremont-Naftobudowa pełni rolę lidera.

„Zawarta umowa otwiera nowy okres współpracy ze spółką PERN w zakresie realizacji zbiorników magazynowych na paliwa płynne. Kontrakt wpisuje się w strategię grupy kapitałowej Polimex Mostostal i potwierdza aktywność spółek na rynku projektów przemysłowych” – oświadczył Antoni Józwowicz, prezes Polimex-Mostostal.

I dodał: „Cieszy nas fakt, że będziemy mieli swój udział w kolejnej, tak ważnej dla naszego kraju, inwestycji. Mamy do tego odpowiednie zasoby i kompetencje”.

PERN zwrócił uwagę, że jako spółka Skarbu Państwa „zobowiązany jest do zapewnienia zasobów magazynowych umożliwiających realizację przyjętej polityki składowania zapasów obowiązkowych”.

„Także skala wzrostu rynku paliwowego, wynikająca z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz skutecznej walki z +szarą strefą+ w obrocie paliwami, spowodowała wzrost zapotrzebowania klientów na pojemności magazynowe przeznaczone do składowania zapasów obowiązkowych i zapasów operacyjnych przez uczestników rynku paliwowego” – dodała spółka.

Ostatnio wiceprezes PERN, informując PAP o planach, dotyczących rozbudowy infrastruktury logistycznej, obejmującej transport rurociągowy i magazynowanie ropy naftowej oraz paliw płynnych, potwierdził, że w ciągu najbliższych 4 lat spółka wyda na inwestycje 2 mld zł. Zaznaczył przy tym, że tegoroczny budżet inwestycyjny, w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych oraz rozpoczynanych, a także niezbędnych modernizacji, wynosi ok. 280 mln zł.

Wiceprezes PERN zapowiedział wówczas, że spółka jeszcze w tym roku zaktualizuje swą strategię, uwzględniając m.in. zmiany rynkowe i założenia przyjętej w 2017 r. polityki rządu dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.

Wśród priorytetowych działań PERN, Miland wymienił m.in. budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia o długości ok. 100 km, rozbudowę Terminalu Naftowego w Gdańsku podwajającą pojemności na ropę oraz budowę drugiej nitki rewersyjnego Odcinka Pomorskiego o długości ok. 240 km, czyli rurociągu naftowego łączącego surowcowe bazy spółki w Płocku i Gdańsku.

Z końcem stycznia PERN podpisał umowę na wybudowanie do 2020 r. w swej bazie w Gdańsku dwóch zbiorników na ropę naftową po 100 tys. metrów sześc. Inwestycję za ponad 142,9 mln zł realizuje konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa.

Na terenie kraju PERN, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i dwoma w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych.

Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec. W Gdańsku posiada Terminal Naftowy, działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych, przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz

Edytor: Marcin Musiał