Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 61,07 USD, po zwyżce o 11 centów.

Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 4 centy do 64,93 USD za baryłkę.

W środę amerykański Departament Energii (DoE) podał, że zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,02 mln baryłek, czyli 1,2 proc., do 430,93 mln baryłek. Te dane nie wsparłyby cen ropy, bo ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekiwali wzrostu zapasów o 2,5 mln baryłek.

Produkcja ropy w USA wzrosła zaś do 10,4 mln baryłek dziennie - najwyżej od kiedy gromadzone są tygodniowe informacje na ten temat - od 1983 r.

Nastroje wśród inwestorów poprawiła za to ta informacja Departamentu Energii: zapasy benzyny spadły w USA w ub. tygodniu o 6,27 mln baryłek, czyli 2,5 proc., do 244,76 mln baryłek. To najmocniejszy spadek zapasów benzyny od września 2017 r.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły zaś o 4,36 mln baryłek, czyli 3,2 proc. do 133,07 mln baryłek - podał DoE.

"Podczas gdy zapasy ropy w USA odnotowały w ubiegłym tygodniu kolejny silny wzrost - o ponad 5 mln baryłek, to mocny spadek zapasów benzyny, a także paliw destylowanych, dał inwestorom powód do zadowolenia, bo ceny ropy rosną" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w Australia & New Zealand Banking Group.

"Oceniam, że sytuacja na rynku paliw pozostanie napięta w tym roku, a zapasy ropy spadną w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy" - dodaje.

Tymczasem kraje OPEC i Rosja kontynuują - zgodnie z zawartymi kilkanaście miesięcy temu umowami - niższe dostawy ropy na globalne rynki paliw.

"Zgodność" wywiązywania się z mniejszych dostaw ropy z OPEC była w lutym na poziomie 147 procent. Był to też już 4. z rzędu miesiąc rekordowego wywiązywania się OPEC z przyjętych umów.

W środę ropa na NYMEX zdrożała o 25 centów do 60,96 USD za baryłkę. (PAP Biznes)