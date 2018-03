S&P: Zysk sektora bankowego w Polsce wzrośnie w br. dzięki dobrej sytuacji gosp.



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej Polski, w tym roku należy spodziewać się wzrostu zyskowności sektora bankowego, uważa dyrektor zarządzający oraz dyrektor regionalny S&P Global Ratings na Europę Środkową i Wschodnią.

"Zysk banków wzrośnie w tym roku, ponieważ sytuacja gospodarcza jest dobra. Banki są beneficjentami tego, że po pierwsze ludzie dysponują coraz większymi środkami, więc rosną depozyty, po drugie obserwujemy wzrost konsumpcji - klienci chętniej wydają swoje pieniądze, lecz także chętniej pożyczają. Równolegle przez firmy przepływa gotówka, co z kolei dla banków oznacza możliwość zwiększenia rentowności" – powiedział Marcin Petrykowski w rozmowie z ISBnews w kuluarach VII edycji Polish Economic Forum 2018 (PEF) w Londynie, zorganizowanego przez polskich studentów z London School of Economics, zrzeszonych w "LSE SU Polish Business Society". Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

Przedsiębiorstwa stają się też coraz bardziej zaawansowane, więc korzystają nie tylko z usług podstawowych oferowanych przez bank, ale też usług, w przypadku których bank ma możliwość uzyskania wyższej marży, dodał.

"Sektor bankowy jest barometrem tego, co się dzieje w gospodarce realnej. Perspektywy gospodarcze są pozytywne i widzimy wzrosty, dlatego sektor bankowy w Polsce też będzie zwiększał swoje zyski" - wskazał.

"W sektorze bankowym ryzyko regulacyjne już się zmaterializowało, podatek bankowy jest i to się nie zmieni. Natomiast sektor ten jest też konkurencyjny, efektywny, a w przeszłości - w porównaniu z innymi krajami Europy - był bardzo rentowny. Ta rentowność nieco spadła, ale jej parametry są nadal wysokie" - podsumował Petrykowski.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,59 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2017 r. i był niższy o 2,3% (tj. o 0.32 mld zł) w skali roku.

W 2016 r. zysk sektora został jednorazowo powiększony o ok. 2 mld zł wskutek rozliczenia sprzedaży przez banki akcji Visa Europe na rzecz Visa Inc.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)