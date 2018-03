Skripal - były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii - oraz towarzysząca mu córka Julia, trafili 4 marca do szpitala w stanie krytycznym, po tym, gdy stracili przytomność w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.

W śledztwie odkryto, że zostali otruci produkowaną w Rosji bronią chemiczną typu Nowiczok. Obie ofiary pozostają w stanie krytycznym, a jeden z pierwszych policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, jest w stanie ciężkim. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May stwierdziła w środę, iż "musimy uznać, że Rosja odpowiada za próbę zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki".

Dera, pytany w radiu Plus o tę sprawę, ocenił, że wymaga ona "poważnej debaty politycznej, również na forum ONZ". "Nie może być tak, że nagle broń chemiczna jest używana w innym państwie. Sprawa jest bardzo poważana, bo to już jest kwestia suwerenności i bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej" - ocenił.

Dopytywany, czy w związku z tym prezydent Andrzej Duda pojedzie w czerwcu do Rosji na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Dera odparł, że zależy to od tego, "czy Rosja podejdzie poważnie do wyjaśnienia tego, co się wydarzyło". "Konsekwencje polityczne mogą być takie, że Rosja w sensie politycznym będzie izolowana. Jak będzie izolowana, to myślę, że świat zachodni będzie solidarny i nikt w tym momencie do Rosji nie pojedzie" - ocenił.

Wsparcie dla brytyjskiego rządu w obliczu sporu z Rosją, dotyczącego ataku na Siergieja Skripala, zadeklarowali m.in.: prezydent Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. O swojej gotowości, by podjąć sprawę ataku na b. oficera rosyjskiego wywiadu na przyszłotygodniowym szczycie UE, poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała w środę wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów uznanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu; to największa liczba wydalonych rosyjskich dyplomatów od ponad 30 lat.

Skripal został w 2006 r. skazany na 13 lat więzienia za przekazywanie od lat 90. Brytyjczykom danych na temat działających w Europie rosyjskich agentów. W trakcie procesu przyznał się do stawianych mu zarzutów. W 2010 r. został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI).

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii zamieszkał w Salisbury, skąd - jak się uważa - nadal sporadycznie współpracował z Brytyjczykami, oferując m.in. doradztwo w sprawach dotyczących rosyjskich służb.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w Rosji w dniach 14 czerwca-15 lipca, mecze rozgrywane będą na 12 stadionach w 11 miastach. Reprezentacja Polski swoje występy rozpocznie od meczu z Senegalem 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Kolumbią w Kazaniu, a 28 czerwca jej rywalem będzie w Wołgogradzie, Japonia. (PAP)

autor: Maciej Zubel

zub/ mrr/