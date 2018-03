Umowę na czas określony można zawrzeć jedynie w określonych w k.p. przypadkach, np. na zastępstwo lub w razie niepewności firmy co do zapotrzebowania na pracę

Co do zasady zatrudnienie na czas określony będzie mogło trwać maksymalnie 18 miesięcy, w trakcie których można podpisać maksymalnie trzy takie umowy (podpisanie czwartej lub kontynuowanie zatrudnienia po upływie 18 miesięcy oznacza, że umowa przekształciła się w tę na czas nieokreślony)

Przywrócenia do pracy po wadliwym lub nieuzasadnionym wypowiedzeniu może domagać się także zatrudniony na czas określony. Wysokość rekompensaty (zadośćuczynienia) za bezprawne lub nieuzasadnione zwolnienie wyniesie do sześciu pensji

Pracodawca może przyznawać pracownikom świadczenia związane z pozostawaniem w stosunku pracy, które choć w części nie jest uzależnione od wykonywania i wyników pracy (bonus; np. za nieodchodzenie do konkurencyjnej firmy). Mogą mieć one uznaniowy charakter; co do zasady nie mogą stanowić więcej niż 25 proc. wysokości wynagrodzenia za pracę wypłaconego za dany okres

Wynagrodzenie (co do zasady 80 proc.) przysługuje za 14 dni choroby w roku (7 dni w przypadku pracowników po 50. roku życia). Po tym okresie przysługuje zasiłek chorobowy

Urlop udzielany jest w terminie wskazanym przez pracownika, chyba że nie jest to możliwe, np. ze względu na organizację pracy. Wtedy pracodawca ustala urlop z co najmniej 60-dniowym uprzedzeniem (przed datą urlopu)

Urlopu za dany rok udziela się w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia roku następnego (z wyjątkami). Jeśli niemożliwe było udzielenie urlopu w tym terminie, udziela się go do końca marca następnego roku kalendarzowego (po roku, w którym przysługiwał; w niektórych przypadkach do końca września). W razie nieudzielenia wolnego w omawianych terminach urlop przepada, a pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie w wysokości 2-krotności wynagrodzenia urlopowego