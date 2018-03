PZU jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu ROE powyżej 22% w 2020 r.



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - PZU ocenia, że jest na dobrej drodze do realizacji celu strategicznego - ROE na poziomie powyżej 22% w 2020 roku, choć cel ten jest bardzo ambitny, poinformował prezes Paweł Surówka.

"Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu strategicznego w postaci ROE na poziomie powyżej 22% w 2020 roku, choć już kiedy prezentowaliśmy naszą strategię mówiliśmy, że jest on bardzo ambitny i stawia nas w gronie najbardziej dochodowych spółek ubezpieczeniowych na świecie" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Wskaźnik ROE dla podmiotu dominującego PZU wyniósł 21,1% na koniec 2017 r. wobec 14,9% rok wcześniej.

