Energa jest bliska zawarcia ugody z 2 podmiotami ws. umów dot. praw majątkowych



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Energa prowadzi rozmowy ugodowe z czterema podmiotami spośród 22, których dotyczy unieważnienie umów sprzedaży praw majątkowych, a w dwóch przypadkach rozmowy te są zaawansowane, poinformował pełnomocnik spółki Przemysław Maciak.

"Wszystkie te sprawy są w toku, z 4 podmiotami prowadzone są rozmowy ugodowe - w dwóch przypadkach bardzo zaawansowane i możliwe jest ich zakończenie w ciągu miesiąca. Te 4 podmioty 'załatwiają' ponad połowę wolumenu mocy " - powiedział Maciak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że złożono kilkanaście wniosków o tzw. zabezpieczenie roszczeń, ale 90% decyzji sądu pozytywne dla Energi.

"Pierwszych rozstrzygnięć - chodzi tu o 3 postępowania arbitrażowe - można się spodziewać w połowie lipca" - powiedział także pełnomocnik.

We wrześniu ub.r. spółka podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)