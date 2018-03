Murapol wprowadził do oferty 96 lokale w pierwszej inwestycji w Gliwicach



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż 96 lokali w pierwszej gliwickiej inwestycji - Murapol Osiedle Parkowe, poinformowała spółka.

"Inwestycja w Gliwicach jest kolejnym przykładem realizacji naszej strategii biznesowej, zgodnie z którą w swojej działalności wykorzystujemy potencjał nie tylko największych polskich metropolii, ale również mniejszych miejscowości, których mieszkańcy także potrzebują nowych mieszkań. Taką lokalizacją są właśnie Gliwice, znaczący ośrodek akademicki z proinwestorską strategią, który przyciąga wielu przedsiębiorców. Powstający w ten sposób atrakcyjny rynek pracy sprawia, że Gliwice są dobrym miejscem do zamieszkania, a to w naturalny sposób kreuje potencjał do prowadzenia tutaj działalności deweloperskiej" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

W ofercie znajdują się kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe od 23,5 do 58 m2, powstające w 8-kondygnacyjnym budynku. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji wynosi ok. 3,7 tys. m2. Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive, pracownia architektoniczna należąca do Grupy Abadon Real Estate, skupiającej segment wykonawczy holdingu Murapol. Prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę inwestycji rozpoczęły się w lutym br., zaś przekazanie gotowych mieszkań nabywcom, wg obecnego harmonogramu inwestycji, powinno nastąpić w drugim kwartale 2019 roku, podano także.

"Poza Gliwicami, Grupa Murapol jest obecna także w innych lokalizacjach województwa śląskiego, takich jak Katowice, Sosnowiec, Siewierz, Tychy czy Bielsko-Biala, a niebawem uruchomi pierwszą inwestycję w Mikołowie" - podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 605 mieszkań w 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r.

(ISBnews)