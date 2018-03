W przeciwieństwie do poprzednich korekt rynkowych, gdy państwa wschodzące notowały duże odpływu kapitału, teraz inwestorzy byli skłonni lokować swoje pieniądze w bardziej ryzykowane aktywa – komentuje Sheila Patel, dyrektor zarządzająca GSAM. Taka strategia pozwoliła w ciągu ostatniego miesiąca uzyskać stopę zwrotu wysokości 3,1 proc. W tym samym czasie amerykańskie akcje dały stopę zwrotu na poziomie 2,5 proc.

„Ciężko byłoby znaleźć inny czas, aby bardziej optymistycznie oceniać, to co się dzieje. Oczywiście nie oznacza to, że możemy się zrelaksować, ponieważ wciąż istnieją ryzyka, ale na ogół odnoszą się one do struktury rynków” – wyjaśnia Patel.

Analityczka z Goldman Sachs szczególnie pozytywnie ocenia inwestycje w indyjskie firmy z branży ochrony zdrowia, firmy konsumenckie z Meksyku oraz argentyński dług. Patel spodziewa się, że rząd Indii pod kierownictwem premiera Narendra Modi zwiększy inwestycje w ochronę zdrowia. Jeśli zaś chodzi o Meksyk i Argentynę, to jej zdaniem pesymizm inwestorów jest przesadny.

>>> Czytaj też: Allianz: Bitcoin jest bezwartościowy, a jego bańka niebawem pęknie