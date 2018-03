Realizowany przez Gazprom projekt gazociągu Nord Stream II zagraża interesom gospodarczym krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które realizują tranzyt rosyjskiego gazu do innych państw europejskich, uważają deputowani do Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy podpisali list w tej sprawie do sekretarz skarbu i zastępcy sekretarza stanu USA.