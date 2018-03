Zysk operacyjny wyniósł 14,24 mln zł wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 957,59 mln zł w I-IV kw. 2017 r. wobec 750,73 mln zł rok wcześniej.



"Rok 2017 był czasem pozytywnych zmian w zakresie ogólnoświatowej koniunktury przemysłu stalowego. Jednocześnie był to czas stabilizowania się sytuacji spółek w ramach grupy kapitałowej Alchemia w kontekście niełatwej sytuacji w całej branży oraz umacniania pozycji Grupy na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. W okresie od stycznia do października 2017 r. produkcja naszych rur bez szwu wzrosła o 8,2% do porównywalnego okresu w 2016 r. Rekordowym miesiącem był dla nas ubiegłoroczny październik, kiedy to wzrost produkcji rur wyniósł 39,1% w stosunku do października 2016 r. Grupa kapitałowa Alchemia zakończyła 2017 r. z przychodami na poziomie 957,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 27,6 % r/r. i zyskiem netto na poziomie 7,4 mln zł. Działania przeprowadzone w ubiegłym roku w zakresie optymalizacji oferty produktowej a także inwestycji w infrastrukturę produkcyjną Grupy, przełożyły się na już osiągnięte wyniki, zapewniając jednocześnie możliwości dalszego wzrostu" - napisała w liście do akcjonariuszy prezes Karina Wściubiak-Hankó.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 12,24 mln zł wobec 5,31 mln zł straty rok wcześniej.



"Z optymizmem patrzymy na perspektywy rynkowe kolejnych lat, jednocześnie zauważając realne zagrożenia w zakresie wzrostu cen wsadu a także ze strony nowoczesnej technologicznie konkurencji. Największym wyzwaniem na nadchodzący rok będzie dla nas pozyskiwanie nowych klientów, a także optymalizacja procesów produkcyjnych, między innymi poprzez ich maksymalne wykorzystanie oraz programy racjonalizacji kosztów produkcji. Przed nami rok intensywnej pracy koncepcyjnej nad projektami inwestycyjnymi w całej grupie kapitałowej Alchemia, które częściowo weszły już w fazę realizacji, np. w spółce zależnej Huta Bankowa. Wszystkie projekty są innowacyjne technologicznie, a ich realizacja pozwoli na dostosowanie naszej produkcji do najwyższych standardów jakościowych na rynku" - czytamy także.



Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.



(ISBnews)