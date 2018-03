Grupa WP dokupiła kolejne 35% udziałów Domodi za 85 mln zł



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Wirtualna Polska Holding nabyła kolejne 35% udziałów w spółce Domodi, podała grupa. Wartość transakcji przekroczyła 85 mln zł.

"Po transakcji WP stanie się właścicielem 86% udziałów w Domodi. Do tej pory grupa posiadała pakiet kontrolny, a pierwotny plan zakładał wykupienie mniejszościowych udziałów w dwóch równych transzach po 24,5%" - czytamy w komunikacie.

„Zależy nam na większym udziale w wynikach Domodi, Homebook, Allani, bo wierzymy w unikatowe talenty ludzi tam pracujących i dalszy wzrost. Jesteśmy pod wrażeniem sukcesów całego zespołu i tej przedsiębiorczej kultury organizacyjnej" - powiedział prezes Grupy WP Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.

"Dokupienie pakietu udziałów w Grupie Domodi to kolejny krok w naszej strategii budowania portfela spółek e-commerce w ramach Grupy Wirtualna Polska. Domodi i Allani to dwa największe polskie marketplace'y w segmencie modowym kontynuujące dynamiczne wzrosty. Uzupełnia je Homebook - lider w segmencie projektowania i wystroju wnętrz, który rośnie jeszcze dynamiczniej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji" - dodał VP Corporate Development w Wirtualnej Polsce Grzegorz Kruk, także cytowany w komunikacie.

WP posiada również prawo do przejęcia pozostałych 14% udziałów w Domodi w ciągu 10 lat, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu roku obrotowego 2018, podano także.

Grupa Domodi to trzy czołowe marketplace'y w polskim internecie w kategorii moda oraz dom i wnętrze. Domodi.pl i Allani.pl to dwie największe wyszukiwarki modowe w Polsce, agregujące ofertę prawie pół tysiąca sklepów i dostarczające użytkownikowi możliwość znalezienia w jednym miejscu asortymentu kilkuset tysięcy produktów różnych marek. Skupiają pasjonatów mody i miłośników trendów. Homebook.pl to nowoczesna platforma dla entuzjastów i profesjonalistów projektowania wnętrz. Oferuje użytkownikom możliwość wyszukiwania wśród setek tysięcy produktów z kilkuset sklepów w kategorii dom i wnętrze. Zawiera również mocno rozbudowaną część inspiracyjną (zdjęcia aranżacji wnętrz, porady, trendy i bazę specjalistów z branży).

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka) a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)