Według danych opublikowanych przez PKN Orlen, wynagrodzenia i inne świadczenia członków zarządu w 2017 r. wyniosły tam 6 mln 572 tys. zł, a należne premie za rok poprzedni 7 mln 740 tys. zł.

Jak podał w raporcie płocki koncern, wynagrodzenia i inne świadczenia za 2017 r. ówczesnego prezesa spółki Wojciecha Jasińskiego to 1 mln 226 tys. zł, a premie to 1 mln 560 tys. zł. Jasiński był prezesem płockiego koncernu od 16 grudnia 2015 r. do 5 lutego tego roku.

PKN Orlen poinformował, że premie potencjalnie należne członkom zarządu spółki pełniącym funkcję w danym roku, czyli w 2017 r., do wypłaty w roku kolejnym to łącznie 6 mln 368 tys. zł, przy czym w przypadku b. prezesa płockiego koncernu Wojciecha Jasińskiego jest to 1 mln 177 tys. zł.

„Członkowie zarządu PKN Orlen zasiadający w roku 2017 i 2016 w zarządach lub radach nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych grupy Orlen nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia, z wyłączeniem Unipetrol, gdzie wynagrodzenia w całości przekazano na rzecz Fundacji Orlen Dar Serca” – zaznaczyła spółka.

Według PKN Orlen, wynagrodzenia członków rady nadzorczej w 2017 r. wyniosły tam w sumie 808 tys., natomiast w 2016 r. było to 1 mln 378 tys. zł.

Jak wynika z danych płockiego koncernu, w 2017 r. wynagrodzenie ówczesnej przewodniczącej rady nadzorczej spółki Angeliny Saroty wyniosło 124 tys. zł, a w 2016 r. 220 tys. zł. Sarota zasiadała w radzie nadzorczej PKN Orlen od 2008 r., a od 27 czerwca 2013 r. do 2 lutego tego roku była jej przewodniczącą.

Spółka podała, że w 2017 r. wynagrodzenia i inne świadczenia kluczowego personelu kierowniczego grupy Orlen, z uwzględnieniem spółek zależnych, wyniosły ogółem 206 mln 208 tys. zł, przy czym w 2016 r. było to 209 mln 927 tys. zł.

Według raportu rocznego PKN Orlen, zysk netto tej spółki za 2017 r. wyniósł 6,1 mld zł, co oznacza najlepszy wynik w historii płockiego koncernu. Wcześniej, rekordowy zysk netto PKN Orlen wypracował w 2016 r., gdy osiągnął on poziom 5,36 mld zł.

