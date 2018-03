To jasne, że nie powinniśmy recenzować ludzi jedynie na podstawie ich fizycznych atrybutów. Jednak prawdą jest, że nasz mózg ocenia nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi. W drodze na szczyt warto podkreślić swoje kompetencje, również przemyślanym wyglądem. To jak jesteś odbierany bezpośrednio wpływa na możliwości awansu, czy wysokość pensji. Fakty mówią, że im lepiej wyglądasz, tym lepiej zarabiasz. Dzielimy się więc trzema zależnościami, na które warto zwrócić uwagę, bo mają fundamentalne znaczenie dla kariery i zawartości Twojego portfela.

1. Im wyższy jesteś, tym więcej zarabiasz

Prawdą jest, że wysocy ludzie zarabiają więcej pieniędzy. Liczne badania potwierdzają, że wzrost jest niezwykle ważnym czynnikiem, który wpływa na wizerunek polityka. W amerykańskich wyborach prezydenckich z lat 1900-1968 za każdym razem wygrywał kandydat, który był wyższy. W ostatnich wyborach ta tendencja także się powtórzyła. Podobnie sprawa wygląda wśród prezesów największych spółek giełdowych na świecie: 58 proc. z nich ma powyżej 182 cm wzrostu – to cztery razy więcej niż średnia populacyjna.

Na szczęście żyjemy w czasach, w których możemy nieco oszukać przeznaczenie, bowiem mamy wpływ, również na nasz wzrost. Za pomocą odpowiednio dobranej garderoby (monochromatyczne zestawienia, ciemne tonacje, garnitury w prążki) i fryzury jesteśmy w stanie optycznie się wydłużyć.

Specjalnie opracowana wkładka podwyższająca nie tylko dodaje wzrostu, ale również amortyzuje i absorbuje nacisk podczas chodzenia, zapewniając stopom pełen komfort.

2. Pracodawcy wolą sportowców: duża waga nie pomaga

Badania mówią jasno: ludzie „przy kości” postrzegani są generalnie jako bardziej leniwi, powolni i mniej chętni do pracy. Co ciekawie jednocześnie uważamy ich za bardziej uprzejmych, miłych i z większym poczuciem humoru… jednak od tego nie urośnie Twój portfel!

Może eksperyment opisany w International Journal of Obesity skłoni Cię do refleksji. Zebrano grupę ochotników, którym pokazano zdjęcia kandydatów do pracy wraz z życiorysami i poproszono o ocenę ich przydatności do pracy. Kolejnym punktem miało być oszacowanie wysokości zarobków na jakie zasługują. W przeważającej mierze do pracy wybrano osoby chudsze, a mniejsza liczba kilogramów przełożyła się także na wyższe sugerowane wynagrodzenie. Badani nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że na zdjęciach była w rzeczywistości ta sama osoba: przed i po operacji bariatrycznego odchudzania.

Według badania opublikowanego w Journal of Labor Research, pracownicy, którzy ćwiczą regularnie, zarabiają średnio o 9 procent więcej niż ci, którzy tego nie robią. Dlaczego? Zyskują pewność siebie i z każdą godziną sportu budują predyspozycje do przywództwa w grupie. To inwestycja, która popłaca! I choć o wzroście mowa w punkcie wyżej to i tutaj świetnie sprawdzi się obuwie podwyższające, dzięki któremu sylwetka ulega wyszczupleniu. Znasz powiedzenie „wciągnij brzucho"? To dzieje się samo, jeśli jesteś wyższy. Panie dobrze wiedzą jak to działa, dlatego tak zgrabnie wyglądają w szpilkach - takie buty nie tylko optycznie wyszczuplają ale mają wpływ na całą posturę: wymuszają spokojny, wyważony i lekki chód, a plecy są naturalnie wyprostowane.

3. Schludny wygląd godny zaufania

Warto pamiętać, że w świecie biznesu jest jeszcze jedna zasada: jeśli ludzie uważają, że jesteś reprezentacyjny zapłacą ci więcej pieniędzy. Potwierdza to badanie Daniela Hamermesha z Uniwersytetu Yale. Ta reguła dotyczy w takim samym stopniu mężczyzn i kobiet. Przystojni mężczyźni zarabiają przeciętnie około 5 procent więcej, nieatrakcyjni pracownicy mogą na skutek swojego wyglądu stracić nawet 9 procent pensji. W przypadku panów na atrakcyjny wygląd składają się m.in. regularne rysy twarzy i wyraźnie zarysowana szczęka ale także tzw. schludność czyli nienaganne ubranie, starannie wypielęgnowany zarost lub gładka twarz.

Powiększenie szafy o kilka nowych koszul, zakup odpowiedniego obuwia, regularne stosowanie dobrze dobranych kosmetyków, zakup dobrej maszynki, czy wizyta u fryzjera nie są dziś hedonistycznymi zachciankami ale mądrym przeznaczeniem środków na powiększenie zasobów majątkowych w przyszłości.