"Polska ma długą historię stosunków z Rosją, w szczególności z reżimem Władimira Putina, i mamy z nimi wiele kwestii (spornych). Nasze relacje są dość trudne w tym momencie, bo nie akceptujemy agresywnego podejścia Rosji. To tylko kolejny przykład" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Czaputowicz wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem po porannych rozmowach dyplomatycznych dotyczących współpracy bilateralnej i wspólnej odpowiedzi na próbę zabójstwa Skripala.

Polska gotowa poprzeć dalsze sankcje przeciw Rosji

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oświadczył w piątek w Londynie, że polski rząd jest gotów poprzeć nałożenie dalszych sankcji na Rosję po próbie zabójstwa pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala.

"Jeśli chodzi o sankcje, Polska poparłaby takie działanie. Oczywiście nie wystarczą do tego dwa państwa, ale przedyskutujemy tę kwestię. Wyraziłem swoją gotowość do podniesienia tego tematu w poniedziałek podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (UE) i ten temat został wprowadzony do planu dyskusji" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że "społeczność międzynarodowa musi się zmobilizować wokół tej kwestii i pokazać wobec Rosji naszą stanowczość i brak zgody na łamanie prawa międzynarodowego".

Czaputowicz zauważył, że poniedziałkowe spotkanie Rady odbędzie się zaledwie dzień po wyborach prezydenckich w Rosji i zaznaczył, że "to czas, aby wysłać jasny sygnał, jeśli chodzi o nasze stanowisko".

