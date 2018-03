Capex PKP Cargo w 2018 r. będzie głównie na remonty i modernizacje taboru



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne PKP Cargo w tym roku zostaną w przeważającej części skierowane na zadania związane z taborem, w tym głównie na prace odtworzeniowe i modernizacyjne, poinformowali członkowie zarządu.

"Zakładamy na inwestycje w 2018 r. wydać kwotę przewyższającą 1 mld zł. Mamy stabilne finansowanie tych inwestycji" - powiedział p.o. prezesa Krzysztof Mamiński podczas konferencji prasowej.

W rozmowie z dziennikarzami dodał, że w dużej mierze jest to capex na tabor - głównie jego remonty i modernizacje, a nie duże projekty zakupowe nowych lokomotyw i wagonów. Wskazał też, że według niego "nie będzie potrzeby zaciągania nowego długu" w związku ze zwiększonymi r/r inwestycjami.

"Głównie tabor, a nim dwie grupy inwestycji. Jedna grupa to inwestycje odtworzeniowe. Ale podjęliśmy też zadanie modernizacji lokomotyw spalinowych" - powiedział dziennikarzom członek zarządu ds. operacyjnych Witold Bawor, pytany o planowaną strukturę capeksu.

Potwierdził, że mniejsza część nakładów zostanie skierowana na zakupy nowego taboru - będą to m.in. platformy do przewozu materiałów skupionych (wykorzystywane dla celów obronności państwa) i dokończenie zakupu platform kontenerowych 80-stopowych.

PKP Cargo podało dziś, że zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok jednostkowy capex na 2018 r. to 1 017,6 mln zł, tj. o 99% więcej r/r.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 562 mln zł wobec 533 mln zł rok wcześniej.

KP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)