Water Herz: W Polsce oddanych zostanie ponad 8 tys. pokojów hotelowych w 2018 r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - W Polsce oddanych zostanie ponad 8 tysięcy pokojów hotelowych w 2018 r., wynika z raportu firmy Walter Herz. Specjaliści szacują ponadto, że w tym roku branża hotelarska odnotuje wzrost podaży na poziomie 6%.

"Wraz ze wzrostem liczby osób odwiedzających nasz kraj, rośnie w Polsce popyt na usługi hotelowe. W 2017 r. polskie lotniska obsłużyły o 17% pasażerów więcej niż rok wcześniej. Na wzrastające zapotrzebowanie na noclegi wskazują również statystyki GUS, z których wynika, że liczba pokojów hotelowych wynajmowanych w obiektach na terenie naszego kraju od 2012 r. systematycznie rośnie o kilka procent każdego roku" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Baza hotelowa w Polsce, jak podają specjaliści Walter Herz, liczy obecnie ponad 2 700 obiektów różnej klasy, w których dostępnych jest przeszło 135 tys. pokojów. Analitycy obliczają, że w 2018 r. w inwestycjach, które mają zostać oddane do użytkowania w kraju, powstanie około 8 tys. pokojów.

"Specjaliści szacują, że w tym roku branża odnotuje wzrost podaży na poziomie 6%. Eksperci podkreślają jednak, że mimo iż rynek konsekwentnie zwiększa swoje zasoby, w Polsce wciąż brakuje hoteli, co jest odczuwalne przede wszystkim w głównych ośrodkach biznesowych w kraju" - czytamy dalej.

Największym potencjałem wzrostu wyróżnia się rynek warszawski, na którym w większym stopniu niż w innych polskich miastach popyt na noclegi generują goście biznesowi. Ponadto po Euro 2012 Warszawa jest także coraz mocniej doceniana przez turystów, podano również.

Z danych zawartych w najnowszym raporcie Walter Herz wynika, że rynek warszawski dysponuje obecnie 90 hotelami, które oferują 13,5 tys. pokojów. Zestawienie podaje, że nowa podaż w Warszawie osiągnie w tym roku rekordowy poziom. W obiektach, których realizacja zakończyć się ma w 2018 r., oddanych zostanie około 2 tys. pokojów hotelowych. Analitycy Walter Herz prognozują, że w 2019 r. rynek warszawski zwiększy swoją ofertę o podobną liczbę pokojów hotelowych jak w roku bieżącym.

Drugi co do wielkości w kraju krakowski rynek hotelarski liczy obecnie 150 hoteli, w których do dyspozycji gości jest ponad 10 tys. pokojów. Zapotrzebowanie na noclegi w Krakowie jest coraz większe, bo z roku na rok stolicę Małopolski odwiedza większa ilość turystów. W 2017 r. do Krakowa przyjechało prawie 13 mln osób, o 6% więcej niż rok wcześniej, podano.

Według obliczeń specjalistów Walter Herz, w obiektach, które mają zostać oddanie w aglomeracji w tym roku przybyć ma około 500 nowych pokojów hotelowych. Pierwszych gości przyjąć ma m.in. hotel B&B, w którym znajdzie się 130 pokojów i położony na Kazimierzu hotel Puro z 228 pokojami.

"W Trójmieście ma przybyć natomiast w tym roku dwa razy więcej pokojów hotelowych niż w Krakowie. W 2018 r. trójmiejski rynek zasili kolejny tysiąc pokojów. Do najciekawszych projektów, jakie zostaną oddane należą: hotel Deo z 354 pokojami, Hampton by Hilton ze 154 pokojami, IBB z 90 pokojami oraz Focus Premium w Sopocie, w którym znajdzie się 70 pokojów" - czytamy.

Trójmiasto, w którym 44% noclegów w hotelach generują goście zagraniczni, głównie ze Skandynawii i Niemiec, oferuje obecnie 80 hoteli, które dysponują 6 tys. pokojów, podano również.

"Wrocław może się pochwalić z kolei 60 hotelami, w których znajduje się 5,1 tys. pokojów. Jak obliczają specjaliści Walter Herz, w tym roku zasoby wrocławskiego rynku hotelarskiego zwiększą się o kolejne 250 pokojów" - czytamy dalej.

Rozwój poznańskiego rynku, na którym funkcjonuje obecnie 61 hoteli, zapewniających 3,7 tys. pokojów, zapowiada się obiecująco, wskazali analitycy. Z raportu Walter Herz wynika, że w tym roku Poznań wzbogaci swoje zasoby o około 400 pokojów hotelowych. W aglomeracji planowane jest m.in. otwarcie hotelu Hampton by Hilton ze 117 pokojami, hotelu Altus ze 109 pokojami i hotelu Focus z 94 pokojami, podsumowano.

Walter Herz świadczy specjalistyczne usługi doradcze w sektorze nieruchomości komercyjnych.

(ISBnews)